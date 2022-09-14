القبي: صورة الدبيبة والغرياني وبوسهمين “مؤلمة لناس واجدة” 

علق جلال القبي الناشط الإعلامي بمليشيات بركان الغضب، على صورة جمعت رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، مع رئيس المؤتمر الوطني نوري. بوسهمين والمفتي المعزول الصادق الغرياني أمس الثلاثاء في حفل عقد قران إبنة الأخير، واصفاً إياها بالصورة التي أحدثت ألماً عند الكثيرين.

وأعاد «القبي» نشر الصورة مصحوباً بتعليق على حسابه بتويتر : “من مسجد مراد آغا بتاجوراء في ليبيا ، صورة مؤلمة لناس واجدة”.

وكان الدبيبة وبوسهمين ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس جهاز الرقابة الإدارية سليمان الشنطي على رأس الحاضرين لعقد القران، بالإضافة إلى أسماء أخرى عرفت بمناصرتها للغرياني والتسويق لفتاويه كسامي الساعدي ومحمود الورفلي وأسامة الصلابي.

واستنفر سهيل نجل الغرياني كافة المؤسسات الإعلامية والصفحات التي تقع تحت سيطرتهم للتسويق لحفل عقد القران، فيما طلب والده بالمقابل من الدبيبة وكافة الحاضرين الدعاء لأبنته و عريسها.