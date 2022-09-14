ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

14 September, 2022

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الأربعاء ، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا ميكائيل أونمخت، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

وخلال اللقاء عبر أونمخت)، عن تقدير بلاده للجهود الوطنية الساعية لإنجاز الانتخابات، ومجدداً استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري مما يعزز جاهزية المفوضية ويهيئ مناخاً ملائماً لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة، مثمناً في الوقت ذاته جهود المفوضية التي اضطلعت بها في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة.