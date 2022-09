ليبيا – طالب عضو مجلس النواب ميلود الأسود ديوان المحاسبة بإصداره تقرير المحاسبة السنوية ليعرف المواطن الفساد الذي ينخر جسد المؤسسات.

الأسود وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث” قال: إن مجلس النواب يطالب بإقرار آليات أخرى لدعم الشفافية ومنها إنشاء موقع إلكتروني للعطاءات الحكومية كلها، حتى على مستوى البلديات وما لم ينشر في ذات الموقع بوقت كاف يعد مخالفًا وتطال المساءلة أصحابه.

The post الأسود يطالب ديوان المحاسبة بإصداره تقرير المحاسبة السنوية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية