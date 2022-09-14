من ضمنها شركة تابعة للدبيبة .. ديوان المحاسبة يحذر شركات مخالفة قانونية

الوطن| متبعات

خاطب ديوان المحاسبة، إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتوجيه الشركات التابعة له من أجل تمكين أعضاء الديوان من فحص ومراجعة الشركات الممتنعة عن السماح لأعضاء الديوان للقيام بمهامهم الرقابية.

جاء ذلك في كتاب صادر عن مدير الإدارة العامة للرقابة على الشركات والمصارف بديوان المحاسبة رافع محمد شاوش، مطالباً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من بينهم “شركة الإنماء القابضة” التابعة لعبد الحميد الدبيبة.

ولفت “الشاوش” إلى أن حجة مجالس إدارة هذه الشركات أن أموالها تمثل أموالًا خاصة، وليست عامة ولا تخضع لرقابة الديوان، مؤكداً أن النصوص القانونية بهذا الخصوص واضحة وجلية حيث أن هذه الشركات تخضع لرقابة ديوان المحاسبة.