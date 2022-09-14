الدبيبة يبحث مع «محافظ المركزي» «توفير احتياجات» الليبيين

أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، عقب اجتماعه، اليوم، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، الاتفاق على ضرورة العمل على توفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين، يأتي ذلك في وقت أسفر انفجار بمحطة وقود في مدينة سبها (جنوب ليبيا) عن إصابة 17 شخصاً.

وعقب لقائه بمحافظ مصرف ليبيا المركزي، أكد الدبيبة، أن حكومته تعمل على التعاون مع الجهات الرقابية والمصرف لتقديم الخدمات الأساسية للمواطن، والعمل على الإفصاح والشفافية للمصروفات الحكومية، وتقديم البيانات اللازمة لصدور التقرير الشهري من المصرف موضّحاً المعلومات كافة.

https://twitter.com/Hakomitna/status/1570025896094076935

من جانبها، نقلت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، اليوم، عن سفير سويسرا جوزيف رينجلي، الذي التقه في العاصمة طرابلس تأكيده دعم بلاده لما وصفه بالمسار الديمقراطي في ليبيا وجهود السلام والحفاظ على الاستقرار والأمن والعمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.

والتزمت حكومة الدبيبة الصمت حيال تقارير إعلامية تتحدث عن رفضه منح تأشيرة للمبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان باك، وقيامه بمنع دبلوماسيين غربيين آخرين من السفر إلى مصراتة للقاء غريمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية المدعومة من مجلس النواب.

في سياق قريب، أكد خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، خلال اجتماعين منفصلين مع سفيرَي إيطاليا وألمانيا في العاصمة طرابلس، على أهمية إقامة الانتخابات في أقرب الآجال، وضرورة إيجاد حل مستدام للأزمة الليبية، والتسريع بإجراء الانتخابات وتذليل عقباتها، لافتاً إلى مناقشة أهم المستجدات في الساحة السياسية الليبية، إضافة إلى ما خلصت إليه محادثات برلين بشأن ليبيا التي عُقدت نهاية الأسبوع الماضي.

وتأتى هذه التصريحات، قبل جلسة سيعقدها، اليوم، مجلس النواب في مدينة بنغازي بشرق البلاد، لمناقشة ملف السلطة القضائية وتغيير رئيس المحكمة العليا، ونتائج زيارة رئيس المجلس عقيلة صالح إلى تركيا وقطر مؤخراً.

وفيما يتعلق بانفجار محطة وقود في مدينة سبها في ساعة متأخرة من مساء أمس، أبلغ الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، وسائل إعلام محلية، أن الوضع الصحي لجميع المصابين مستقر ولا يدعو إلى القلق، مشيراً إلى أن الانفجار حدث بمحطة لتخزين الوقود في أحد أحياء مدينة سبها.

وقالت مصادر، إن الحادث سببه نتيجة سوء تخزين الوقود بمستودع عشوائي ما تسبب في أضرار بالمنازل المحيطة، بينما أعلن حسن العياط، مدير مديرية أمن سبها، بدء التحقيق، لافتاً إلى تبعية المكان لمواطن يخزّن الوقود، مقدّراً كمية الوقود المحترقة بنحو 15 ألف لتر.

وأوضح الناطق باسم مديرية أمن سبها إصابة عنصرين من قوات الأمن، لافتاً إلى إخلاء العائلات المحيطة بمكان الحادث، الذي رجح بالحاج علي، عميد بلدية سبها، أن يكون سببه سوء تخزين الوقود، وحمّل مسؤوليته لصاحب المستودع الخاص، الذي أوضح أنه ليس تابعاً للدولة.

وقال جهاز الإسعاف والطوارئ، إنه تم تجهيز سيارة عناية فائقة لنقل أول حالة من الجرحى الموجودة بمركز سبها الطبي إلى مستشفى الحروق والتجميل بالعاصمة طرابلس وهرعت فرق الطوارئ التابعة لجهاز الإسعاف والطوارئ من المدن الجنوبية إلى مدينة سبها بعد طلب استغاثة لدعم فرعها المحلي.

وكان مركز سبها الطبي قد أعلن في وقت سابق استقباله 14 حالة مصابة بإصابات متفاوتة، ونفى وجود إصابات حرجة وخطيرة بينها.

وقالت وزارة الصحة بحكومة الدبيبة، إن درجة خطورة الحروق متفاوتة بين المصابين، مشيرة إلى أنها باشرت متابعة تطورات الانفجار وجهود تقديم الرعاية الصحية للمصابين.

وكتب الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان مقتضب عبر «تويتر»: «قلوبنا مع الأشقاء في ليبيا نتيجة انفجار خزان وقود مدينة سبها».

https://twitter.com/MfaEgypt/status/1569928626841468929

ويأتي الانفجار بعد أسابيع من انفجار صهريج وقود في مدينة أخرى بجنوب ليبيا أوقع قتلى عدة وعشرات الإصابات.

من جهة أخرى، قالت مصادر بـ«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، إنه تم إطلاق سراح الصيادين الليبيين المحتجزين في تشاد بعد اتصالات حفتر، مع السلطات هناك.

وكانت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة» المؤقتة قد أعلنت قرب الإفراج عن هؤلاء المحتجزين، وأعلنت في بيان لها مساء أمس، تشكيل خلية أزمة للتواصل مع الأطراف المعنية لضمان الإفراج عنهم.

عسكرياً، وبينما زار محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة، مقر رئاسة أركان القوات البرية بمعسكر الدروع لمناقشة إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية، بحث آمر منطقة الساحل الغربي العسكرية صلاح النمروش، مع آمر المنطقة العسكرية الوسطى محمد موسى، وآمر اللواء 53 مشاة مستقل ومعاونه وآمر القوة المشتركة تعزيز التعاون بين هذه المناطق العسكرية والاستعداد الدائم لمواجهة أي مخاطر قد تتعرض لها، وفقاً لبيان عسكري.