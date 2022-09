ليبيا – طالب الناطق الرسمي باسم مجلس البحوث في دار إفتاء الغرياني المدرج على قوائم الارهاب بدول الخليج ومصر عبد الله الجعيدي بإحياء الحرس الوطني باعتباره طوق النجاة وصمام الأمان للعاصمة طرابلس،بحسب رأيه.

الجعيدي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: “طوق النجاة وصمام الأمان لطرابلس وضمان لعدم تجدد الحروب هو إحياء الحرس الوطني، بمشاركة جميع كتائب البركان وقيادة واحدة”.

The post الجعيدي: إحياء جهاز الحرس الوطني يعتبر طوق النجاة وصمام أمان لطرابلس first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية