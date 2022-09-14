“سالم” يقف على سير العملية التعليمة بوزارة التعليم

الوطن|متابعة

عقد وزير التعليم التقني، فرج سالم، اجتماعاً موسع ضم عميد كلية العلوم والتقنية بقيمنس، عبد العظيم الجازوي، وعميد كلية تقنيات الطاقة جخرة، عبد المالك عيسى حمد، ومدير المعهد العالي الأبيار، عز الدين محمود الصبار، ونقيب أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم والتقنية درنة، أشرف عبد الحميد الصاوي، ومدير المعهد العالي سلوق، فرج أرخيص عبد النبي، وذلك للإطلاع على سير العملية التعليمية بوزارة التعليم التقني.

وتناول الاجتماع عدد من الملفات المتعلقة بالتعليم التقني منها الصعوبات التي تواجه التعليم التقني، والمشاكل المالية لأعضاء هيئة التدريس، والإفراجات المتاخرة الخاصة بهم.

كما ناقش الاجتماع قانون التعليم التقني المحال إلى مجلس النواب لاعتماده، إلى جانب ملف مخصصات البند الثاني للمعاهد والكليات وتفعيل عمل المنظومة الالكترونية، واستحداث قاعدة بيانات لقطاع التعليم التقني والتي من شأنها توفير المعلومات ذات العلاقة بالقطاع.