السفير الألماني: سنكون بجانب الليبيين بشكل دائم

وجه السفير الألماني لدى ليبيا، مايكل أونماخت، رسالة إلى الليبيين، بمناسبة مرور عام، على استلام مهام عمله، مؤكدا أن حل الأزمة الليبية في أيدي الليبيين أنفسهم.

وقال أونماخت، في فيديو نشره، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “خلال العام الماضي، عملت على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين”.

وأضاف “شاركت في العاصمة الألمانية برلين في ملتقى مع الأمم المتحدة حول ليبيا، وشددنا على ضرورة توحيد رأي المجتمع الدولي حتى نستطيع مساعدة الليبيين على طريق الأمن والاستقرار في بلدهم”.

وتابع “ألمانيا ستساعد ليبيا وستكون بجانب الليبيين بشكل دائم”.