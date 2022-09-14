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باشاغا يعلق على تقرير أمريكي عن الفساد في حكومة الدبيبة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 September, 2022

علق رئيس حكومة البرلمان فتحي باشاغا على التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول انتشار الفساد في حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة.

وقال باشاغا إن تقرير الشفافية المالية الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أوضح “حجم الفساد المالي في الحكومة المنتهية الولاية. مما لا شك فيه أن هذه الممارسات يجب أن تنتهي وهو ما سوف تعمل حكومتي على تحقيقه.” 

وأضاف أن حكومته سوف “تركز على تطبيق مبدأي المحاسبة والشفافية والامتثال في كل مؤسسات الدولة والعمل وفقا لميزانية معتمدة من مجلس النواب”.

كما أكد باشاغ “على ضرورة استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط والحفاظ على الموارد الطبيعية للبلاد من خلال آلية واضحة لإدارتها بما يعود بالنفع على الشعب الليبي مباشرة”، معتبرا أن “إرساء الديمقراطية يمرّ عبر تحقيق الاستقرار المالي”.
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بوابة افريقيا الاخبارية

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