أبوجناح يبحث الاستفادة من الخبرات السويسرية في تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية

بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، مع سفير سويسرا لدى ليبيا جوزيف رينجلي، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في الجانب الصحي، وإمكانية الاستفادة من الخبرات السويسرية في تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية، فضلًا عن تبادل الخبرات بين المراكز الطبية في البلدين، وفق ما أعلنته وزارة الصحة.

وأضافت الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن أبوجناح أعرب للسفير السويسري لدى ليبيا خلال اللقاء الذي جرى اليوم الأربعاء بحضور وزير العمل والتأهيل علي العابد، عن ترحيبه بهذا التعاون، مشيدًا بعمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين والتعاون المستمر والدائم في شتى المجالات بما فيها التعاون في المجال الصحي.

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وأضافت الوزارة أن السفير السويسري لدى ليبيا قدم شكره لأبوجناح على الاستقبال الحار الذي حظي به ومرافقوه، وأكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع ليبيا، واستعدادها للتعاون في مجال الصناعات الدوائية، وتدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة.

لقاء أبوجناح مع سفير سويسرا لدى ليبيا، الأربعاء 14 ديسمبر 2022. (وزارة الصحة)