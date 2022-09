ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إنّ زيارة رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السّيسي إلى دولة قطر ستسهم بشكل كبير في معالجة الجمود السياسي الحالي وتجاوز معضلة السّلطة التنفيذية.

العرفي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث”، أكد أنّ وجود موقف عربي موحّد إزاء الأزمة الليبيـة عامل مهمّ في الوصول إلى الاستقرار ومعالجة الأزمات المعقّدة في البلاد.

