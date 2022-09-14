عميد سبها: المستودع المنفجر لا يتبعنا وسنمنع تخزين الوقود في المجمعات السكنية

رجح عميد بلدية سبها بالحاج علي، أن يكون سبب الانفجار الذي شهدته المدينة صباح أمس الثلاثاء في أحد مستودعات الوقود بحي الجديد هو سوء التخزين.

وحمل عميد بلدية سبها، في تصريحات صحفية، كامل المسؤولية لصاحب المستودع الخاص، مشيرا إلى أن حالات المصابين بين الطفيفة والمتوسطة، ولا يتطلّب الأمر إرسال أي منها إلى طرابلس

وأوضح أن هذا المستودع خاص وليس تابعا للدولة، قائلا: “نحن بصفتنا مجلسا بلديا، سنرسل رسائل إلى جميع الجهات الأمنية المسؤولة لمنع تخزين الوقود في الأماكن الواقعة في نطاق المجمعات السكنية، حرصا على سلامة المواطنين”.