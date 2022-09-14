خارجية الدبيبة تنبه إلى صفحات تنتحل اسم نجلاء المنقوش

نبهت وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة اليوم الأربعاء إلى وجود صفحات مزورة تنتحل اسم الوزيرة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي.

وقالت الوزارة في بلاغ لها على فيسبوك إن “جميع الصفحات المتداولة باسم وزيرة الخارجية السيدة نجلاء المنقوش على منصة “الفيسبوك” هي صفحات مزورة ومنتحلة شخصيتها وصفتها، ولا علاقة لها بها نهائيا”.

وأضافت الوزارة “أن كل مايتداول من خلال هذه الصفحات المزورة لا يمثلها ولا يعبر عنها ، وغير مسؤولة عن مايُنشر فيها، مؤكدة “بأن للسيدة الوزيرة حساب وحيد على منصة تويتر فقط، والموثق بعلامة الزرقاء”.