ليبيا – قال فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب إن النقاط الخلافية حول القاعدة الدستورية ترتكز على شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن الخلاف يكمن في أحقية مزودي الجنسية في الترشح في الانتخابات، وكذلك مشاركة عسكريين في الانتخابات أيضًا.

المريمي وفي تصريحات خاصة لموقع “ارم نيوز”، أشار إلى أن السلطات المصرية تعمل على تقريب وجهات النظر بين المستشار عقيلة صالح وخالد المشري، إلا أنه حتى الآن لم يحدث أي توافق بينهما بشأن النقاط الخلافية.

وأضاف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن الباب ليس مغلقًا أمام مجلس النواب، للتباحث حول هذه النقاط الخلافية، والتوصل إلى حل بشأنها، لافتًا إلى أن هناك مقترحات ومبادرات عدة سواء من خلال السفارات أو بعثة الأمم المتحدة وغيرها من الدول التي تسعى لتقريب وجهات النظر.

The post المريمي: النقاط الخلافية حول القاعدة الدستورية ترتكز على شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية