باشاغا: تقرير الشفافية الصادر عن الخارجية الأمريكية كشف حجم فساد حكومة الدبيبة

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قال رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا”، إن تقرير الشفافية الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية كشف حجم الفساد المالي في الحكومة المنتهية الولاية.

باشاغا ووفقاً سلسلة تغريدات أوردها عبر “تويتر”، لفت إلى أن الحكومة الليبية تعمل على الحد من هذه الممارسات.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط والحفاظ على الموارد الطبيعية للبلاد، مبيناً أن مبدأ الاستقلالية يتم من خلال آلية واضحة لإدارتها بما يعود بالنفع على الشعب الليبي مباشرة.

وأوضح رئيس الحكومة أن حكومته ستعمل على تطبيق مبادئ المحاسبة والشفافية والامتثال في كل مؤسسات الدولة والعمل وفق الميزانية المعتمدة من مجلس النواب، لافتاً إلى أن إرساء الديمقراطية يمرّ عبر تحقيق الاستقرار المالي.