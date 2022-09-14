العرفي: طي صفحة الماضي مع تركيا ومنفتحون للعلاقات

توقع عضو مجلس النواب “عبد المنعم العرفي”، الأربعاء، أن تكون زيارة الوفد البرلماني التركي خلال الشهر الجاري.

وأضاف “العرفي” أن زيارة وفد البرلمان التركي تأتي في إطار طي صفحة الماضي وفتح صفحة للتعاون الجديد مع الجانب التركي، تمهيداً لعودة الشركات لاستئناف عملها في البلاد، قائلاً: إن المصالح شيء، والتدخل في سياسات الدول شأن آخر.

وشجع “العرفي” المنطقة الشرقية على الانفتاح التجاري مع تركيا، مرحباً في الوقت ذاته بتعزيز الشراكة الاقتصادية معها، في ظل التنافس التجاري الدولي بين دول العالم.

وأكد “العرفي” أن الاتفاقية الليبية التركية لا توجد بها أي مشاكل وأن المجلس سيدعمها، ما إن يستمع لشروحات بشأنها خلال زيارة الوفد التركي المرتقبة للمنطقة الشرقية، لافتا إلى أنهم لن يقفوا أمام أي شيء يخدم مصلحة البلاد.