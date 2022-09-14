الزادمة يشكل غرفة عمليات وطوارئ لحل المختنقات في مدينة سبها

أصدر رئيس لجنة الأزمة في الجنوب نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب سالم معتوق الزادمة، قرارًا بتشكيل غرفة عمليات وطوارئ لحل المختنقات التي تواجه مدينة سبها، وفق ما نشرته صفحة «أخبار وزارات الحكومة» على «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

وقالت «أخبار وزارات الحكومة» المكلفة من مجلس النواب، إن غرفة العمليات والطوارئ عقدت اليوم بحضور الزادمة اجتماعها الأول لمناقشة آليات عملها، وذلك بعد يوم من انفجار مستودع وقود في المدينة الليلة الماضية.

الزادمة يطالب غرفة العمليات والطوارئ بحل مختنقات سبها

وأضافت أن الزادمة أصدر تعليماته لرئيس غرفة عمليات الطورئ «بسرعة العمل من خلال الغرفة على حل كل مختنقات المدينة، ولن يقبل بأية أعذار في إعاقة عمل الغرفة»، مؤكدًا أن «كل المخصصات المالية اللازمة لبداية حل المختنقات بالمدينة موجودة».

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وطالب الزادمة أعضاء غرفة العمليات والطوارئ بضرورة «العمل بشكل فعلي وجاد في إعادة تهيئة مدينة سبها ضمن خطة نائب رئيس الوزراء التي أطلقها لإنماء الجنوب الليبي».

انفجار مستودع وقود في سبها

ووقع بحي الجديد في مدينة سبها الليلة الماضية، انفجار بمستودع وقود غير قانوني، أسفر عن إصابة 14 شخصًا بجروح ما بين بسيطة ومتوسطة دون وفيات، بحسب ما أعلنه الزادمة في بيان أصدره عقب الحادث.

وطالب الزادمة في البيان، الأجهزة الأمنية والعسكرية في جميع مناطق الجنوب بالعمل على مكافحة ظاهرة انتشار بيع وتخزين الوقود خارج إطار الدولة وفي مستودعات غير قانونية، محذرًا من العبث بأمن وسلامة المواطنين، ومخالفة التشريعات والقوانين الصادرة بالخصوص.

الاجتماع الأول لغرفة العمليات والطوارئ في سبها بحضور الزادمة، الأربعاء 14 سبتمبر 2022. (مكتب إعلام الحكومة)