أعضاء من مجلس الدولة يزكون “الخضيري” رئيسا للمحكمة العليا

الوطن|رصد

رشح ثلاثة عشر عضوا من مجلس الدولة عن المنطقة الجنوبية محمد سالم الخضيري لشغل منصب رئيس المحكمة العليا.

وأصدر الأعضاء بيانا تمسكوا خلاله بهذه التزكية انطلاقا من من توافق مجلسي النواب والدولة عبر جولات الحوار التي تمت في المملكة المغربية عام 2021 والمتعلقة بتعيين متقلدي المناصب السيادية.

وأشار البيان إلى تعيين منصب النائب العام بشخصية من المنطقة الغربية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء من المنطقة الشرقية ولم يستكمل حينها تعيين من يشغل منصب رئيس المحكمة العليا من منطقة فزان بحسب الإتفاق.