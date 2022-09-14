رئيس لجنة مبادرة الإسكان الشبابي والأراضي السكنية: المرحلة الأولى ستشمل 18 ألف قرض و21 ألف قطعة أرض

اجتمعت اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي، اليوم الأربعاء 14 سبتمبر ، اجتماعها العاجل، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري، ولجنة إدارة شركة التهيئة العمرانية.

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة الصيغة النهائية المقدمة من مصرف الادخار والاستثمار العقاري وشركة التهيئة العمرانية، وفق الذين حصرهم في المنظومة.

وأكد رئيس اللجنة العليا بأن المرحلة الأولى ستشمل 18 ألف قرض وما يقارب عدد 21 ألف قطعة أرض استكملت إجراءاتها.

كما قام المجتمعون بمتابعة آلية العمل في برنامج المرحلة الثانية من الإقراض وتوزيع الأراضي، موضحين أن التوزيع سيبدأ بعد أن تستكمل اللجان الفرعية بالبلديات أعمال الفرز للمتقدمين وتحديد أولوية المستفيدين.