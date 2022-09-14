سفير ألماني يُبدئ استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني والاستشاري لمفوضية الانتخابات

طرابلس 14 سبتمبر 2022 (وال)- عبّر السفير الألماني لدى ليبيا ميكائيل أونمخت، عن تقدير بلاده للجهود الوطنية الساعية لإنجاز الانتخابات، واستعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري، مما يعزز جاهزية المفوضية ويهيئ مناخاً ملائماً لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

وثمن السفير أونمخت خلال هذا اللقاء الذي عقد بديوان مجلس المفوضية بالعاصمة طرابلس، الجهود التي اضطلعت بها المفوضية في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة. (وال)

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