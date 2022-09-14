أفريكا إنتيليجنس: الدبيبة يسعى لمنع تواصل السفراء مع باشاغا

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قال موقع أفريكا إنتيليجنس الفرنسي الاستخباراتي، إن الحكومة المنتهية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، رفضت منح تأشيرة دخول إلى المبعوث الألماني إلى ليبيا “كريستيان بوك”.

وأوضح الموقع الفرنسي أن حكومة الدبيبة منعت دبلوماسيين من السفر إلى مصراتة للقاء رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا”.

وسبق وأن منع الدبية السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند ونظيرته البريطانية كارولين هورندال من الذهاب إلى شرق البلاد في وقت سابق، حسب ما ذكر موقع أفريكا إنتيليجنس الفرنسي.