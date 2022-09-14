المتحدث باسم أمن سبها: الصهريج المتفجر كان معدا للوقود المهرب

قال المتحدث باسم مديرية أمن سبها حسين الناعم، أنه تم فتح تحقيق في ملابسات انفجار صهريج الوقود بمنطقة الزراعي الجديد داخل مدينة سبها وهي منطقة سكنية، مشيرا إلى أن الصهريج كان معدا للوقود المهرب.

وأضاف “الناعم”، في تصريحات صحفية، “قمنا بتطويق مكان الانفجار بالكامل ومنعنا دخول المواطنين له والمركبات الآلية، وأشرفنا على خروج العائلات المحيطة بمكان الانفجار؛ لمنع حدوث أي كوارث أخرى”.

وتابع “جل الإصابات خفيفة وهناك حالتان إصابتهما متوسطة، وسنقوم بقفل المحطات التجارية التي تتعاون مع المهربين”.

ودعا جميع الأجهزة الأمنية في سبها التعاون للقضاء على عملية تهريب الوقود، مطالبا المسؤولين في الدولة بالالتفات إلى المنطقة الجنوبية ودعم أجهزتها الأمنية بالكامل.

وأوضح أن الوقود يأتي من مستودع مدينة مصراتة، وفي الآونة الأخيرة هناك انفراج كبير في الأزمة، واختفاء الازدحام على المحطات.