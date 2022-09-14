«بلدي سبها» يطالب بتدخل عاجل لمكافحة ظاهرة تخزين الوقود بشكل غير قانوني

طالب المجلس البلدي سبها، اليوم الأربعاء، الجهات الأمنية والضبطية والجهات ذات الاختصاص داخل البلدية بالتدخل العاجل، لمكافحة ظاهرة تخزين وبيع الوقود بشكل غير قانوني وخارج إطار الدولة.

جاء ذلك في بيان، عبر صفحته على «فيسبوك»، بخصوص انفجار مستودع الوقود بالطريق الزراعي الجديد قرب حي الحساونة بمدينة سبها، مخلفًا 17 مصابًا.

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وقال المجلس إن تخزين الوقود خارج إطار الدولة يسبب أضرارًا بالغة على المواطنين وعلى الدولة بشكل عام، داعيًا إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات والتي سيكون المجلس البلدي سبها داعمًا لها بقوة.

وأعرب المجلس عن أسفه الشديد جراء انفجار مستودع غير قانوني مخصص لتخزين الوقود بمحلة الجديد، والذي تسبب بإصابات خفيفة ومتوسطة للمواطنين وأضرار مادية نظرًا لتواجد المستودع وسط حي سكني.