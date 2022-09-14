الناطق باسم مديرية أمن سبها لــ”وال”: التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن أسباب انفجار مستودع الوقود

سبها 14 سبتمبر 2022 (وال)- أكد الناطق باسم مديرية أمن سبها حسين الناعم لوكالة الأنباء الليبية، أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن أسباب انفجار مستودع الوقود الذي وقع ليلة الثلاثاء بمدينة سبها، مُخّلفًا إصابات دون تسجيل أية وفيات.

وأوضح الناعم أن الدوريات الأمنية بالمديرية؛ طوّقت مكان الحادث، وأمنت مرور رجال هيئة السلامة، وقامت بإبعاد المواطنين من محيط الحريق، وتأمين المكان وقت الحادثة.

وقال الناعم إن الإصابات كانت طفيفة بين المصابين، وأن حالة واحدة أستوجبت نقلها لمدينة طرابلس لتلقي العلاج اللازم، كما بصدد استلام نتيجة التحقيق من قبل خبراء الحرائق الذين عاينو المكان.

من جهته، أفاد مدير المكتب الإعلامي لمركز سبها الطبي حليمة الماهري – لمراسل “وال” – بأن الانفجار لم يسجل أي حالة وفاة ومعظم الإصابات كانت متوسطة، والعدد الكلي 14 مصابًا، وحالة واحدة تم نقلها إلى طرابلس، بينما معظم المصابين غادروا المستشفيى بعد تلقيهم العلاج.

الجدير بالذكر؛ أن إنفجار لمستودع للوقود هز ليلة أمس مدينة سبها، مُحدثًا عدة إصابات ما بين خفيفة ومتوسطة، دون تسجيل أي ضحايا، والانفجار هو الثاني خلال هذا العام الذي تشهده المدينة بسبب عمليات تهريب الوقود والتى سببت في تخزين كميات كبيرة منه بطرق غير آمنة. (وال) ف و/ ر ت

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