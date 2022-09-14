خبراء: توقعات بزيادة تدخل المملكة المتحدة في الشأن الليبي

الوطن|رصد

توقع الخبير الإيطالي في الشأن الليبي، دانييلي روفينيتي أن يشهد الملف الليبي أحد التغيرات في السياسة الخارجية البريطانية الحديدة في ظل حكومة ليز تراس.

ورجح الخبير الإيطالي في تصريحات لوكالة إعلامية أن يزداد اهتمام المملكة المتحدة بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وخاصة ليبيا مع وصول ليز تراس إلى داونينج ستريت استنادا إلى التصور الأمني والجيوسياسي الجديد للندن تحت شعار (بريطانيا العالمية).

وأضاف الإيطالي خلال تصريحاته أن جهات فاعلة مختلفة قد عملت مع شركاء محليين مختلفين، لتحقيق مصالح متنافسة في ليبيا، وحان الوقت لزيادة التعاون متعدد الأطراف، خاصة بين الدول الأوروبية، ويمكن أن تلعب لندن دورًا في ذلك” في ضوء سياستها الجديدة.