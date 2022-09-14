متجاهلا قطر وتركيا.. الغرياني يهاجم الدبيبة على منحه أرض لسفارة الإمارات في طرابلس

هاجم المفتي المعزول الصادق الغرياني رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بعد منحه قطعة أرض لسفارات دول الإمارات وأمريكا.

وقال الغرياني في تصريحات تلفزيونية اليوم الأربعاء، إن الدبيبة سيندم أشد الندم لسماحه بفتح السفارة الامارتية وتخصيصه قطعة ارض للسفارة بمنطقة تاجوراء.

وأضاف أنه لم يفت لأحدا بجواز إعطاء قطعة أرض لسفارة الإمارات، ورأيه واضح في هذا، وأن العلماء قد أفتوا بوجوب مقاطعة الإمارات، ولا يجوز التعامل معها.

وتجاهل الغرياني الحديث عن تركيا وقطر رغم أن القرار الصادر من الدبيبة يمنح قطع أراضي لسفارات تركيا وقطر والامارات والولايات المتحدة الأمريكية.