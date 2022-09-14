الدبيبة يبحث مع محافظ «المركزي» توفير احتياجات الليبيين

أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، عقب اجتماعه أمس مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، الاتفاق على ضرورة العمل على توفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين، وأكد أن حكومته تعمل بتعاون مع الجهات الرقابية والمصرف لتقديم الخدمات الأساسية للمواطن، والعمل على الإفصاح والشفافية للمصروفات الحكومية، وتقديم البيانات اللازمة لصدور التقرير الشهري من المصرف موضّحاً للمعلومات كافة. بينما نقلت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، أمس، عن سفير سويسرا جوزيف رينجلي، الذي التقه في العاصمة طرابلس، دعم بلاده لما وصفه بالمسار الديمقراطي في ليبيا وجهود السلام، والحفاظ على الاستقرار والأمن والعمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.

في غضون ذلك، التزمت حكومة الدبيبة الصمت حيال تقارير إعلامية تحدثت عن رفضه منح تأشيرة للمبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا، كريستيان باك، وقيامه بمنع دبلوماسيين غربيين آخرين من السفر إلى مصراتة للقاء غريمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية المدعومة من مجلس النواب.

من جهته، أكد خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، خلال اجتماعين منفصلين مع سفيرَي إيطاليا وألمانيا في العاصمة طرابلس على أهمية إقامة الانتخابات في أقرب الآجال، وضرورة إيجاد حل مستدام للأزمة الليبية، والإسراع بإجراء الانتخابات وتذليل عقباتها، لافتاً إلى مناقشة أهم المستجدات في الساحة السياسية الليبية، إضافة إلى ما خلصت إليه محادثات برلين بشأن ليبيا التي عُقدت نهاية الأسبوع الماضي.

وأتت هذه التصريحات قبل جلسة عقدها أمس مجلس النواب في مدينة بنغازي (شرق) لمناقشة ملف السلطة القضائية، وتغيير رئيس المحكمة العليا، ونتائج زيارة رئيس المجلس عقيلة صالح إلى تركيا وقطر مؤخراً.

من جهة أخرى، قالت مصادر بـ«الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، إنه تم إطلاق سراح الصيادين الليبيين المحتجزين في تشاد بعد اتصالات حفتر، مع السلطات هناك.

وكانت نجلاء المنقوش قد أكدت قرب الإفراج عن هؤلاء المحتجزين، وأعلنت في بيان لها مساء أمس عن تشكيل خلية أزمة للتواصل مع الأطراف المعنية لضمان الإفراج عنهم.