أكايمية الاتصالات والمعلوماتية توقع مذكرة تفاهم مع معهد الدراسات المصرفية والمالية

وقّع رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية المنتمي لتنظيم الإخوان في ليبيا، مذكرة تفاهم مع مدير عام معهد الدراسات المصرفية والمالية، الأمس الثلاثاء، بحضور عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للإتصالات والفريق الفني للمعهد.

وبحسب بيان الأكاديمية، ستكون أولى ثمار هذا التعاون المشترك إنجاز دبلوم التقنية المالية (financial technology) والذي سيعلن عنه لاحقاً، إضافةً إلى التعاون في مجالات أخرى، وتبادل الخبرات العلمية والعملية في مجالي العمل المصرفي وتقنية المعلومات والاتصالات.

وتعتبر الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية هي إحدى المؤسسات التابعة للشركة القابضة للاتصالات تأسست عام 2021 وتهدف إلى رفع وتطوير كفاءة العناصر البشرية العاملة، بالإضافة إلى دعم وتمكين التحول الرقمي للمؤسسات، بحسب البيان.