ضبط مروج للمخدرات في منطقة الوحيشي ببنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأربعاء، ضبط شخص من ذوي السوابق ومطلوب لدى القضاء، وهو أحد مروجي المواد المخدرة بمنطقة الوحيشي.

وأضافت المديرية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن قسم التحريات العامة تلقى معلومات عن أحد المطلوبين لدى العدالة بتهمة ترويج المواد المخدرة، وجرى ضبطه صباح اليوم متلبسًا بالترويج للمخدرات بمنطقة الوحيشي.

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وأوضح البيان أن عناصر الأمن شاهدوا الشخص المطلوب، لدى وصولهم إلى المنطقة، وهو يقوم ببيع المواد المخدرة، حيث جرى التعامل معه من قبل أعضاء التحريات، وضبطه متلبسًا وضُبط بحوزته 40 قرصًا من حبوب الهلوسة نوع «أرتان» و10 أقراص نوع «بترل» و24 قطعة من مادة الحشيش.

وبالاستدلال مع المتهم تبين أنه يدعى (م.م.أ) من مواليد 1997، واعترف بما نسب إليه، وجرت إحالته إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لاستكمال الإجراءات القانونية حياله.

مضبوطات بحوزة المتهم بالترويج اللمواد المخدرة (مديرية أمن بنغازي)

مضبوطات بحوزة المتهم بالترويج اللمواد المخدرة (مديرية أمن بنغازي)