اللافي يلتقي رئيسي بلديتي العجيلات والجديدة

طرابلس 14 سبتمبر 2022 (وال)- التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي اليوم الأربعاء، رئيسي مجلسي بلديتي العجيلات المدينة والجديدة فرج غرودة وفرج أبوعجيلة، وعدد من أعيان وحكماء البلديتين.

وذكر المكتب الإعلامي للرئاسي أن الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس، المشاكل والصعوبات التي تُعيق تقديم الخدمات للمواطنين بالبلديتين في العديد من المجالات، لاسيما المواصلات والمرافق السكنية وسُبل تمكين الأجهزة المختصة من تنفيذ مشروعاتها.

كما بحث اللقاء ملف التنمية المكانية من خلال الاهتمام بالمرافق الصحية التابعة للبلديتين، وكذلك إيجاد حلول لمشكلة نقص مياه الشرب.

وأكد اللافي على أهمية قيام الجهات التنفيذية المختصة بحلحلة المشاكل والصعوبات التي تُعيق تقديم الخدمات للمواطنين في البلديتين بأسرع وقت، مشيدًا بدور بلديتي العجيلات والجديدة، وكل بلديات ليبيا في السعي لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

بدوره، أكد أعضاء وفد البلديتين على دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي، في مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق الاستقرار في البلاد، وإشادتهم بخطواته لتحقيق السلام في كل أنحاء ليبيا، والوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها كل الليبيين. (وال)

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