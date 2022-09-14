خلال حكم الدبيبة.. ليبيا لم تحقق الحد الأدنى للشفافية

الوطن|رصد

وضع تقرير حول الشفافية لموقع ميديل إيست البريطاني دولة ليبيا ضمن الدول التي لم تستوف متطلبات الشفافية المالية.

وقال التقرير بحسب وسائل إعلام إن ليبيا قد أخفقت في تلبية الحد الأدنى من هذه المتطلبات المتمثلة بكل ما يتعلق بالموازنات العامة وإقرارها واكتمال بياناتها الخاصة.

ولفت التقرير إلى أن متطلبات الشفافية تتطلب إطلاع المواطنين على إنفاق العائدات المالية والضرائب لتضع نفسها ضمن 69 دولة قد أخفقت في استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات من ما يقارب من 140 دولة تم تقييمها.

الموقع البريطاني يقول في تقرير اقتصادي حول الشفافية: ليبيا من بين دول منطقة شمال إفريقيا لم تستوف متطلبات الشفافية المالية، وأخفقت البلاد في تلبية الحد الأدنى من هذه المتطلبات المتمثلة بكل ما يتعلق بالموازنات العامة وإقرارها واكتمال بياناتها الخاصة