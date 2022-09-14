شركة الكهرباء تحتفل بتدشين المرحلة الأولى لمشروع توليد الطاقة من الخلايا الشمسية

نظم مركز بحوث ودراسات الطاقة الشمسية بالشراكة مع الشركة العامة للكهرباء، حفل تدشين المرحلة الأولى لمشروع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام منظومة الخلايا الشمسية.

وشارك في الحفل عديد الجهات والجامعات والمراكز البحثية ذات العلاقة ووسائل الإعلام المختلفة، حيث تخلل الحفل عرض بعض أعمال المركز وبحوث خاصة بالطاقة الشمسية و مراحل تنفيذ المشروع.

كما تم تقديم شرح وافي عنه وأهميته وإمكانية تنفيذه لتوفير الطاقة الكهربائية والمساهمة بجزء من الإنتاج لدعم الشبكة الكهربائية العامة، وذلك حسب بيان للشركة العامة للكهرباء.

ويتكون المشروع من (240 ) لوح شمسي وعداد طاقة مزدوج الاتجاه على مساحة 1200 متر مربع وبإنتاج يومي (400 ك . وات ) وبمتوسط إنتاج سنوي ( 115 ميغاوات ساعة ) وأثنى الحاضرون على أهمية مثل هذه المشاريع ودور الشركة وتعاونها مع المركز في توطين مشاريع الطاقة الشمسية بليبيا.