طرابلس 14 سبتمبر 2022 (وال)- نظم عدد من المترشحين لمجلس النواب المقبل، بالتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الأربعاء بطرابلس، لقاء عمل حول “دور البرلمان في تحقيق التنمية المستدامة في ربوع ليبيا”، بحضور نشطاء المجتمع المدني، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية، والمهتمين بالشأن السياسي واللجنة التحضيرية لمبادرة مؤتمر الجمعية الوطنية.

وتناول اللقاء عدة محاور أهمها الرقابة البرلمانية ودورها في توطين التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مدى فعّالية البرلمان في تعزيز السلام من أجل تبني مشاريع التنمية والإصلاح الوطني والتشريعات والقوانين النافدة، ومدى استجابتها لمتطلبات التنمية المستدامة، وتوجهات البرلمان في تعزيز البيئة الآمنة من أجل تحقيق التنمية.

وأكد رئيس اللجنة التحضيرية للقاء علي الكبير – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – أن الهدف من اللقاء هو تشجيع الجهات التشريعية والتنفيذية للتسريع في إقامة الانتخابات العامة، معتبرًا أن البرلمان الحالي ومنذ 7 سنوات لم يحقق أي تنمية أو تطور في الخدمات العامة للمواطن، ما تسبب في الهجرة العكسية وتكدس المواطنين داخل مدينة طرابلس.

وحث الكبير البرلمان القادم على إعادة صياغة القوانين الموجودة في قبة البرلمان، لتحقيق التنمية الشاملة في ربوع ليبيا، والقضاء على المركزية التي تعانيها البلاد، بحيث تضمن حسن أداء الخدمات في بلديات البلاد بالتساوي. (وال)

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