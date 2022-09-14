التعرف على هوية أحد ضحايا مقابر ترهونة

أعلنت «رابطة ضحايا ترهونة»، الأربعاء، التعرف على هوية جثة أحد ضحايا مقابر ترهونة، بعد إجراء عملية المطابقة للنتائج باستخدام تقنية الحمض النووي «DNA».

وأفادت الرابطة، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، بأن الجثة ترجع للمواطن مصطفى اللافي محمد اشتيوي، مواليد 1972، يقيم الإقامة ترهونة، «خطفته مليشيا الكاني في شهر أبريل 2020 من منزله، وسُجن في سجن الزراعة (البوكسات) وقُتل هناك».

وأوضحت أن جثة المواطن عُثر عليها في المقابر الجماعية ترهونة، موقع الزراعة، 5 كيلو في شهر يونيو 2021.

– هيئة البحث عن المفقودين تعلن التعرف على هوية 5 جثث مجهولة

وأمس أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، خلال اجتماع اللجنة الدائمة الخاصة بمراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية، التعرف على هوية خمس جثث مجهولة، مشيرة إلى أن عدد الحالات المتعرف عليها بلغ 160 حالة، وسيحال تقرير مطابقة الجثث الخمسة إلى مكتب النائب العام.

الضحية مصطفى اللافي محمد اشتيوي (رابطة ضحايا ترهونة)