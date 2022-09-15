وزير تخطيط الدبيبة: حكومتنا أول حكومة بعد فبراير تحقق إنجازات في كافة المجالات

أكد محمد الزيداني، وزير التخطيط المكلف بحكومة لوحدة الوطنية المؤقتة، صدور التفويضات المالية لكافة القطاعات المشمولة بقرار تخصيص 600 مليون دينار لاستكمال المشروعات التي نفذتها الحكومة المؤقتة.

وقال “الزيداني”، في تصريحات صحفية، “كل الإجراءات المتعلقة بالتفويضات المالية الصادرة بشأن الشركات التي نفذت مشاريع في عهد الحكومة المؤقتة، جرت وفق الضوابط القانونية المعمول بها في وزارة التخطيط”.

وأضاف “أحيلت المبالغ للوزارت والمصالح والأجهزة التنفيذية التي استكملت إجراءاتها، ويعدّ هذا الملف مكتملا بالنسبة لوزارة التخطيط، وبقية المشروعات التي تحت التنفيذ تتولى كل القطاعات تضمينها بالميزانيات القادمة وفق التدفقات النقدية المحددة لها”.

وتابع “الهدف الأول لحكومة الوحدة الوطنية منذ توليها مهامها، هو تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة تشمل مدن ليبيا كافة دون استثناء، وهي أول حكومة بعد ثورة فبراير، تحقق إنجازات تنموية لصالح المواطن في كافة المجالات كالطرق والمستشفيات والمدارس والجامعات والمباني الخدمية والإدارية، وصناديق إعادة الإعمار”.

واختتم قائلا: “لن تتوقف الحكومة، بتعليمات من رئيسها، في مجال التنمية واعادة الإعمار وفق خطة عودة الحياة”.