الخطة الأمنية في بنغازي تؤتي أكلها

الوطن / متابعات

أعلنت مديرية أمن بنغازي الأربعاء، انطلاق الخطة الأمنية المُشكلة من مديرها العميد نوري الساعدي، والتي جاءت بعد اجتماعه برؤساء وحدات التحقيق والتحريات بالأقسام والمراكز التابعة للمديرية.

وأوضحت المديرية أن الخطة تتضمن تكليف أعضاء التحريات بالمراكز وتزويدهم بدوريات الأمن الظاهر لضبط المطلوبين لدى مراكز الشرطة على ذمة محاضر والمطلوبين لدى القضاء وضبط الشارع العام، وبإشراف مُباشر من رئيس الخطة الرائد فرج العشيبي.

وعن النتائج الأولية للخطة، أكدت المديرية إجراء استيقافات أمنية مُفاجئة بعدة مناطق من المدينة أسفرت عن ضبط العديد من المطلوبين لدى المراكز وضبط مهاجرين غير شرعيين وتسليمهم لجهات الاختصاص، كما تم ضبط أسلحة بيضاء بحوزة مواطنين وأجانب وتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات، وكذلك تم ضبط المركبات المخالفة ذات الزجاج المعتم وإزالته.