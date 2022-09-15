احتفالية وداع لقائد القوات الإيطالية في طرابلس

نظمت رئاسة الأركان العامة بالمنطقة الغربية، صباح اليوم الأربعاء، حفل توديع رئيس البعثة الإيطالية في ليبيا الأدميرال “بلشيدو تورسي”، لانتهاء مدة عمله في ليبيا.

وذكرت رئاسة الأركان بالمنطقة الغربية، في بيان لها، أن ذلك الحفل يأتي عرفاناً بما قدمته هذه الشخصية من عمل في مجال التدريب، ساهم في تعميق العلاقات الليبية الإيطالية، والتعاون المشترك في مجال الدفاع، والملفات ذات الاهتمام المشترك.

واختتم اللقاء بمنح شهادة تقدير لرئيس البعثة المنتهية مدته بحضور أمين عام رئاسة الأركان العامة، ومدير مكتب وزير الدفاع، ورئيس وأعضاء لجنة التعاون العسكري الليبي الإيطالي، وعدد من ضباط رئاسة الأركان العامة، والملحق العسكري الإيطالي لدى ليبيا و مرافقيه.