الدبيبة: ناقشت مع “شكشك” تنفيذ مشروعات الطرق الجديدة

التقى رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة برئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.

وحضر اللقاء مساء اليوم الأربعاء وزير المواصلات محمد الشهوبي، ومديرا القطاع السيادي بالديوان رضا قرقاب والقطاع الخدمي عبد الباسط جبوع.

وذكر المكتب الإعلامي للدبيبة في بيان أن الاجتماع خُصص لمتابعة مشروعات الطريق الدائري الثالث، وطريق إجدابيا ـ جالو وطريق أوباري ـ غات، مضيفا أن هذه المشروعات تعتبر مهمة وتم التعاقد عليها مع مجموعة شركات (أوراسكوم – حسن علام – الرواد) المصرية خلال مشاريع عودة الحياة.

وبحسب البيان فإن الاجتماع ناقش تقرير وزيري الإسكان والمواصلات بشأن العوائق التي تحول دون البدء الفعلي في تنفيذ هذه المشاريع والخطوات اللازم اتباعها للشروع في العمل، وجرى الاتفاق على معالجتها وضرورة البدء في التنفيذ لأهميتها الحيوية.