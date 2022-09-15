ثوار تاجوراء: أمهلنا الدبيبة 4 أيام لوقف تخصيص ملعب الجولف للسفارات

الوطن|رصد

أمهل تجمع ثوار تاجوراء وشباب المدينة رئيس الحكومة المنتهية مدة 4 أيام لوقف تخصيص ملعب القولف للسفارات الأجنبية.

وحذر التجمع في بيان لهم الدبيبة في حال عدم الاستجابة بردة فعل قوية بعد أخذ الإذن من الكتائب العسكرية والأعيان والنشطاء في تاجوراء والتوجه إلى البيفي وإسبان و4 شوارع الجلدية.

وطالب التجمع الحكومة المنتهية عدد من المطالب منها صيانة طرق تاجوراء خاصة الطريق الساحلي ووادي الربيع بالإضافة إلى توصيل مياه النهر الصناعي للمدينة وبناء محطة كهرباء.