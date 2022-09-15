غوتيريش: يجب الإسراع في إجراء الانتخابات الليبية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن من المهم للغاية صون السلم بين شرق ليبيا وغربها، ووقف أعمال العنف، والإسراع في إجراء انتخابات يقبل نتائجها الجميع.

وشدد غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في المقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك، على ضرورة صون السلم في ليبيا من خلال المحافظة على السلام بين المنطقتين الشرقية والغربية، وكذلك المحافظة على السلام داخل العاصمة طرابلس.

واعتبر غوتيريش أن وقف الأعمال العدائية في ليبيا أمر أساسي وضروري من أجل التوصل لاتفاق بين مجلسي النواب والدولة، بما يسمح بإحداث التعديلات القانونية الضرورية لإجراء الانتخابات.

من جهة أخرى شدد غوتيريش، على ضرورة دعم كل الأطراف الخارجية المنخرطة في الصراع لعملية التسوية، حتى يتم إجراء انتخابات مشروعة يقبلها الجميع.