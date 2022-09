أبو جناح يتابع مناقشات مقترح الميزانية العامة لوزارة صحة تصريف الأعمال والجهات التابعة لها

ليبيا – حضر نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح مناقشات مقترح الميزانية العامة لوزارة الصحة والجهات التابعة لها المموّلة من الخزانة العامة لعام 2023، في يومها الرابع.

وتواصل اللجنتان الفنيتان المشكلتان من وزارتي الصحة والمالية مناقشة المقترح، للوقوف على الاحتياج الفعلي ودمج المناقشات الفنية من ذوي الاختصاص.

وبحسب جدول أعمال اللجنتين، انتهت أمس الثلاثاء مناقشات الميزانية العامة لمستشفيات (الجغبوب، والقبة، عمر المختار، الزنتان، جالو، عطية الكاسح، العافية، مرزق، أوباري، براك، الجميل، العجيلات، صرمان، غات، غدامس، مزدة، نسمة، المطرد، زوارة، قيقم، ادواو).

