الصول: تقرير الخارجية الأمريكية كشف ربع فساد حكومة الدبيبة

قال عضو مجلس النواب علي الصول، إن محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير هو من يمنح رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة أموال الميزانية التي يتم صرفها دون رقابة أو محاسبة.

وأشار الصول في تصريحات صحفية إلى أن حجم الفساد الذي ذكره تقرير الخارجية الأمريكية، ليس إلا ربع فساد حكومة الدبيبة وما خفي منه كان أعظم”.

وأضاف النائب أن “الدبيبة وكل أعضاء حكومته متهمين بالفساد وسيلاحقهم القانون عاجلا أم آجلا”.

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن تحسين الشفافية المالية في ليبيا ممكن عبر نشر اقتراح موازنة تنفيذية وميزانية صادرة في فترة معقولة؛ والإفصاح في وثائق الموازنة عن التزامات الديون، بما في ذلك ديون الشركات المملوكة للدولة.

وشددت الخارجية الأمريكية في تقرير لها نشرته وترجمته صحيفة “الساعة 24″، على الشفافية المالية في ليبيا خلال العام 2022، على ضرورة نشر النفقات لدعم المكاتب التنفيذية؛ وإخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة المدنية العامة؛ والتأكد من استيفاء جهاز الرقابة العليا للمعايير الدولية للاستقلالية.

كما دعت الوزارة إلى الاعتماد الكامل لمبادئ المحاسبة المقبولة دوليًا؛ وإتاحة تقارير جهاز الرقابة العليا عن الميزانية المنفذة للحكومة والشركات المملوكة للدولة للجمهور في غضون فترة زمنية معقولة ؛ والتأكد من إفصاح صندوق الثروة السيادية عن مصدر تمويله ونهجه العام في عمليات السحب.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن الانقسامات السياسية الداخلية تستمر في منع الحكومة من تنفيذ عمليات الموازنة العادية، مما يؤثر سلبًا على شفافية المالية العامة وعمليات الدولة، وقالت إن الحكومة لم تنشر اقتراح موازنة تنفيذية أو أي ملخص للميزانية التي تم إقرارها خلال فترة زمنية معقولة.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية أن تقرير تنفيذ الميزانية في نهاية العام كان متاحًا على الإنترنت، ولكن لم تتوفر للجمهور سوى معلومات محدودة عن التزامات الديون، بما في ذلك ديون الشركات المملوكة للدولة، بينما تضمنت الميزانية الأرباح والمخصصات المالية لمشروع واحد على الأقل مملوكا للدولة.

وأوضحت الوزارة أن وثائق الميزانية كانت تفتقر إلى التفاصيل الكافية، ولم تكن تقارير التدقيق للمؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة والمعلومات المتعلقة بالنفقات لدعم المكاتب التنفيذية متاحة للجمهور، ولم تكن الميزانيات العسكرية والاستخباراتية خاضعة للرقابة المدنية، ولم تستخدم ليبيا بعد مبادئ المحاسبة المقبولة دوليًا بشكل كامل.