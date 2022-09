الزبير: الحكومة مهمتها تسيير أعمال وليس فرض أشياء تورط البلاد فيها بعد خروجها

ليبيا – أكد المحلل السياسي عصام الزبير أن الحكومة مهمتها تسيير أعمال وليس فرض أشياء تخرج بعدها وتورط البلاد فيها.

الزبير وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: “الحكومة مهمتها تسيير أعمال وليس فرض أشياء تخرج بعدها تورطنا فيها، وتسير الحياة المعيشية وتحل الأزمات والذهاب للانتخابات، وكل عمل غير ذلك تحاسب عليه والتاريخ لا يرحم، لكن المشكلة شعب أغلبه سلبي”.

