السفير السويسري: مصرف ليبيا المركزي دوره مهم في استقرار وتنمية ليبيا

أكد سفير سويسرا لدى ليبيا جوزيف رينغلي، اليوم الأربعاء، أن مصرف ليبيا المركزي يقوم بدور مهم في الاستقرار الاقتصادي والتنمية في ليبيا.

وقال رينغلي، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «سُرِرتُ بالتعرّف على محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، في طرابلس اليوم. يقوم مصرف ليبيا المركزي بدور مهم في الاستقرار الاقتصادي والتنمية في ليبيا».

يأتي هذا في سياق اللقاءات التي يجريها السفير السويسري مع مختلف الأطراف والمسؤولين الليبيين، حيث اجتمع في وقت سابق اليوم مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، حيث جرى بحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في الجانب الصحي، وإمكانية الاستفادة من الخبرات السويسرية في تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية، فضلًا عن تبادل الخبرات بين المراكز الطبية في البلدين، وفق ما أعلنته وزارة الصحة.

كما التقى وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، وبحث تفعيل وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدًا دعم بلاده جهود إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا خلال أقرب وقت ممكن.