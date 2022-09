ليبيا- شدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على أن تركيا تحاول بناء علاقات جيدة مع كافة الأطراف الليبية، مشيرًا في هذا السياق إلى عزم وفد برلماني تركي زيارة العاصمة طرابلس والمنطقة الشرقية.

أوغلو لفت خلال لقائه المراسلين الدبلوماسيين في مقر الخارجية بالعاصمة أنقرة إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أثبتت أن تركيا مفتاح الطريق المؤدي إلى السلام في المنطقة.

