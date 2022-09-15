أعيان ووجهاء تاجوراء يحددون مطالبهم من الدبيبة ويمنحونه مهلة 4 أيام للرد على رسالتهم

أصدر أعيان ووجهاء تاجوراء بيانا بعدد من المطالب، مانحين رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة مهلة 4 أيام للرد عليها.

وحذر البيان من أنه في حال عدم الاستجابة للمطالب المشروعة -بحسب وصفه- سيتجه شباب تاجوراء إلى البيفي وإسبان و4 الجلدية، وستكون ردة فعل قوية بعد أخذ الإذن من الكتائب العسكرية والأعيان والنشطاء في تاجوراء.

وفي مقدمة المطالب الذي أوردها البيان، صيانة طرق تاجوراء وخاصة طريق الساحلي ووادي الربيع وصيانة الإشارات الضوئية في تاجوراء بالكامل.

وتبعه مطلب إيصال مياه النهر الصناعي إلى تاجوراء وبناء محطة كهرباء تاجوراء التي في منطقة سيدي بنور على الطريق الساحلي.

واشترط البيان نزول مرتبات الذين تعينوا من تاجوراء مؤخرا ودعم المؤسسات الخدمية والصحية تاجوراء.

وطالب البيان بدعم مديرية أمن تاجوراء والوحدات العسكرية والحرس البلدي بالمنطقة وتفعيل الأجهزة الأمنية بالشكل المطلوب.

كما طالب البيان بوقف مشروع ملعب القولف تاجوراء للسفارات الأجنبية والتي تمت بطريقة خبيثة ودون مراعاة لسكان تاجوراء ، بحسب البيان.

واختتم الأعيان مطالبهم بافتتاح مستشفى عام ومستشفى ولادة للمنطقة لأنه لا يوجد فيها مستشفيات عامة وولادة ودعم مستشفى القلب تاجوراء.