المقريف: ندرس مشروع لإقامة مطبعة للكتب المدرسية بشراكة أجنبية.. ومركز المناهج أثبتت عدم جودة الكتاب المدرسي الحالي

ليبيا – قال وزير التربية والتعليم بحكومة تصريف الأعمال موسى المقريف إن وزارة التربية والتعليم عن طريق مركز المناهج والبحوث التربوية الذي من اختصاصه طباعه وكتابة الكتاب المدرسي، تؤكد بأن عدم الاستقرار المالي والإداري داخل الدولة هو المسبب الأكبر في عدم إنجاز طباعة الكتب المدرسية في الوقت المحدد، مشيرًا إلى أن الوزارة أنجزت كل المتطلبات عن طريق مركز المناهج ورئاسة الوزراء عن طريق عقود اعتماد الترسية وأذونات التعاقد، وتم اعتماد محضر الترسية وإحالته لوزارة التخطيط بالتالي أنجزت ما عليها.

المقريف علق خلال لقاء أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد على طباعة الكتب المدرسية في الخارج، موضحًا أنه في العام الماضي تم التعاقد مع بعض الشركات المحلية ومن خلال التقارير أثبتت عدم جودة الشركات وكذلك تعاقدت هذه الشركات مع شركات أخرى خارج ليبيا، ليس لديها القدرة على إعداد الكتاب المدرسي وطباعته.

وتابع: “ما نتمناه ان تتوجه لشراكة أجنبية لتقوم بدورها على أكمل وجه والاستفاده من المبالغ محليًا وتنشيط السوق المحلي من طباعة الكتب وتقليص الإجراءات. الوزارة الآن في صدد دراسة مشروع إقامة مطبعة تختص بطباعة الكتاب بشراكة أجنبية والقطاع الخاص ونتمنى ان يظهر للنور لتكون الطباعه داخلية وتكون كلها عمالة وطنية”.

وأكد على أن مركز المناهج لديه خطة، وما يصاحب الملف عدم اعتماد الميزانيات في موعدها فاعتماد الميزانية في شهر مارس كما هو معتاد من 40 سنة سبب إرباكًا كبيرًا، وأثر على المسيرة الإدارية والتعليمية والوزارات الأخرى، ويفترض أن يكون هناك إعادة نظر في اعتماد الميزانية في شهر مارس ليتم انطلاقها من شهر يناير لتنطلق الهيئات والوزارات بوضع خططها المالية بالصورة الصحيحة لتلبي احتياج القطاعات.

ونوّه إلى أن الوزارة من الممكن أن تضطر لتأخير بدء العام الدراسي حتى تستكمل المرحلة الأولى، وهي الدورة الثانية للشهادة الإعدادية وربما يكون ذلك قبل منتصف شهر 10 القادم.

وفيما يلي النص الكامل للقاء:

س/ موضوع تأخير الكتب المدرسية وحسب تصريحاتكم إن هناك بعض الكتب لم تطبع وكتب لم تصل المخازن، ما سبب تكرار توريد الكتب لوزارة التعليم؟

كوزارة التربية والتعليم عن طريق مركز المناهج والبحوث التربوية الذي من إختصاصه طباعه وكتابة الكتاب المدرسي ولعدم الاستقرار المالي والإداري داخل الدولة هو له الجزء الأكبر في عدم إنجاز الأمر في وقته المحدد، كوزارة التربية والتعليم أنجزت كل المتطلبات عن طريق مركز المناهج ورئاسة الوزراء عن طريق عقود اعتماد الترسية وأذونات تعاقد، وهذا بمصاحبة الهيئات الرقابية والمحاسبية، كوزراة تربية قامت بكل هذا وتم اعتماد محضر الترسية وإحالته لوزارة التخطيط وكانت في الوعد وأنجزت ما عليها.

ولكن ما كان أمامنا هو عثرة هي تخصيص ميزانية الباب الثالث، ولم يتم اعتماد ميزانية لحكومة الوحدة الوطنية لهذا اليوم بعد التواصل مع الجهات المختصة، المتمثلة في السلطة التشريعية ودعم من السلطة التنفيذية، تمت الموافقة على تخصيص قيم لطباعة الكتاب المدرسي وأحيلت لمصرف ليبيا المركزي وأحيل للإدارات المختصة، وبشكل موازٍ قامت وزارة التربية والتعليم بالبدء بكل الشركات التي تم عليها الترسية ببدء طباعه الكتاب المدرسي، وهو الآن منجز بنسبة 100%، وما تنتظره الشركات هي رقم الاعتماد للبدء في توريد الكتاب عبر الموانئ الليبية والبرية، وسيكون قريبًا في مخازن الرئيسية والفرعية للبلديات.

هناك رصيد يصل لـ 45% من الكتاب المدرسي داخل المخازن التابع لمركز المناهج والبحوث التربوية.

س/ عند بدء العام الدراسي هل سيكون الكتاب المدرسي متوفرًا؟

بإذن الله هذا ما نتوقعه ونتوقع أن الغد نحصل رقم الاعتماد وتبدأ الشركات بالتوريد، ما نطلبه هو تعاون الجهات المختصة، لأن ملف الكتاب المدرسي شائك وجميع الجهات مشتركة فيه.

س/ لماذا الكتاب يطبع كل سنة في الخارج؟ هل الشركات المحلية ليس لديها قدرة أن تطبعه؟

الشركات المحلية كل التقدير لمجهوداتها إلى أنه العام الماضي تم التعاقد مع بعض الشركات المحلية، ومن خلال التقارير أثبتت عدم جودة الشركات. وكذلك تعاقدت هذه الشركات مع شركات أخرى خارج ليبيا، ليس لديها القدرة على إعداد الكتاب المدرسي وطباعته وما نتمناه أن تتوجه لشراكة أجنبية لتقوم بدورها على أكمل وجه والاستفاده من المبالغ محليًا، وتنشيط السوق المحلي من طباعة الكتب وتقليص الإجراءات. الوزارة الآن في صدد دراسة مشروع إقامة مطبعة تختص بطباعة الكتاب بشراكة أجنبية والقطاع الخاص ونتمنى ان يظهر للنور لتكون الطباعه داخلية وتكون كلها عمالة وطنية.

س/ هل زرتم المطابع المحلية ورأيتم أنها غير مؤهلة؟

نعم هناك لجان تقوم بالزيارات للشركات التي تتقدم لمركز المناهج والبحوث والتنمية، عندما تتقدم لمركز المناهج والبحوث، عندما يعلن عن مشروع لطباعة الكتاب، وهذه لجان تكون مختصة وتقوم بالزيارات للشركات، سواء محلية أو خارجية ليكون هناك تقرير فني بالصورة الصحيحة مدى وإمكانية الشركات لتوريد الكتاب بوقته وجودته وطباعته بالشكل الصحيح.

س/ مركز المناهج التعليمية بصفته إدارة من إدارة وزارة التربية اليس من المفروض أن يكون لديه خطة قبل بدء العام الدراسي بتوفير الكتاب المدرسي؟

مركز المناهج لديه خطة، وما يصاحب الملف عدم اعتماد الميزانيات في موعدها. اعتماد الميزانية في شهر مارس كما هو معتاد من 40 سنة. هذا سبب إرباكًا كبيرًا، وأثر على المسيرة الإدارية والتعليمية والوزارات الأخرى، ويفترض أن يكون هناك إعادة نظر في اعتماد الميزانية في شهر مارس ليتم انطلاقها من شهر يناير لتنطلق الهيئات والوزارات بوضع خططها لمالية بالصورة الصحيحة لتلبي احتياج القطاعات وهذا ما اتمناه.

س/ في حال عدم توفر الكتاب في موعده بداية العام كيف سيكون بداية العام الدراسي؟

نتمنى أن تتعاون الجهات معنا لإنجاز الملف بشكل أسرع ليصل في وقته، لكن هناك 45% وأكثر موجودة في المخازن الفرعية والرئيسية وإن حصل تأخير لربما يتم تعديل الخطة الدراسية، ولكن من خلال الجداول التي لدينا سيكون الكتاب في موعده المحدد، وما أؤكد عليه تأخر اعتماد الميزانية يكون له الضرر الأكبر.

س/ امتحانات الشهادة الثانوية هناك بعض المناطق كالجبل في مادتي التاريخ والرياضيات لم يكملوا المنهج، هل ستتعامل الوزارة معهم بأن تحسبوا لهم المادة كاملة؟

مرحلة الشهادة الثانوية وضعت بناء على تقارير التفتيش التربوي، وكان التقرير أنه تم إنجاز المنهج بنسبة 100% وكل الطلاب أكملوا المنهج، جل الامتحانات وضعت من كل الأبواب بنسب مختلفة وعلى مستويات معروفة وكوزارة تربية وتعليم اطلعنا على التقارير وأحيلت لمركز الامتحانات لوضعها في عين الاعتبار عند وضع الأسئلة، وبالفعل تم وضع الأسئلة على هذا الأساس، ويتم أثناء إجراء الامتحانات إعداد تقرير يومي عن الامتحان ويتم إحالته للمركز الوطني للامتحانات ويتم دراسته.

تم تشكيل لجنة من اختصاصها متابعة التقارير الصادرة عن مصلحة التفتيش التربوي وعن المركز الوطني للإمتحانات والاطلاع عليها من خلال تقاريرنا لا يوجد منهج لم يتم اكتماله؛ لأنها كانت سنة طويلة وكفيلة باستكمال المناهج التعليمية في جميع المواد وليس التاريخ فقط.

س/ ما خطة الوزارة لتفادي هذه المشاكل، أعني التأخير في استكمال المنهج؟

من خلال مصلحة التفتيش التربوي الذي يقوم بالزيارة الدورية للمدارس والمؤسسات التعليمية وتقرير مراقبة التعليم الذي يصل لإدارات المختصة يتم متابعتها بشكل دوري ويومي، وبهذا الشكل يتم اتخاذ القرار، ما حدث العام ليس عدم تدريس المناهج، بل الطلبة كانوا متعودين أن يكون هناك الاسئلة المكشوفة، بالتالي أثرت بشكل سلبي على العملية التعليمية وعلى مقدرة الطالب وتفكيره في مجاراة الأسئلة الامتحانية، وهذا العام كان هناك اختلاف كبير، وهذا ما كان سبب استياء الطلاب وأخذنا كل هذا في عين الاعتبار.

س/ المعلمين عندهم علاوات وترقيات وعدة مشاكل، كيف يتم تقييم المعلم يوميًا من خلال العلاوات والترقيات؟

في إطار العمل الأفقي داخل وزارة التربية والتعليم تم إعطاء كافة الصلاحيات لمراقبات التعليم عن طريق لجان شؤون الموظفين داخل المراقبة، بالتالي المراقب واللجنة المشكل لديه الصلاحية الكاملة للقيام بترقية المعلمين للدرجة الثانية عشر والثالثة عشر تحال للوزارة بملف كامل عن المعلم الذي يستحقها، وهي تقارير الكفاءة وما يستحقها من تقارير مطلوبة لدى لجنة شؤون المعلمين، التقييم بشكل مبدئي ونهائي من صلاحية المراقبات واللجان المشكلة داخل لجان وزارة التعليم.

س/ القانون رقم 4 في مجلس النواب برفع رواتب المعلمين والمعلمات بحوالي 3 سنوات، ونفذ السنة الماضية، المعلمون يسألون عن فروق الـ3 سنوات، ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم؟

تطبيق القانون رقم 4 لسنة 2018 تم تطبيقه في فترة حكومة الوحدة الوطنية، رغم أنه صدر في 2018 إيمانًا أن المعلم هو أحد أركان العملية التعليمية لا بد من دعمه وإعطائه حقه من لمرتبات ويعتبر مطلب شرعي لدى المعلم لقيامه بواجبه، وكله تم الاستجابة له عن طريق حكومة الوحدة الوطنية، الفروقات تم حصرها بالكامل عن طريق اللجان المختصة في كل المراقبات وأحيلت لجهات الاختصاص، إلا أن الوضع السائد وعدم وضع الميزانيات من السنة الماضية والحكومة تعمل بـ 1 على 12 في الباب الأول المرتبات والمهاية كوزارة تربية وتعليم أحلنا الملف كاملًا للجهات المختصة ليتم وضعه في عين الاعتبار وأخذه التزام من قبل الدولة الليبية تجاه المعلمين.

س/ هل طالبتم وزارة المالية بالفروقات للمعلمين؟

نعم هناك حصر لكل الفروقات وعلاوات الحصة، وتمت المطالبة بها لتوضع كالتزامات مالية مستحقة تكون لمستحقيها، وفي حال توفر القيم سيتم صرفها، التواصل يكون مع وزارة المالية والإدارات التابعة لها.

س/ وزارة التعليم هل تعاني من نقص المعلمين أم عدد المعلمين كافٍ؟

لدينا في كادر الوزارة حوالي 600 ألف، وموضع يشمل هاجسًا داخل الوزارة، ولعدم الاستقرار المالي والإداري ألقى بظلاله بشكل كبير على العملية التعليمية والمؤسسات التي منها تأثروا الطلاب. كوزارة تربية وتعليم حاولنا من خلال الميزانية السنة الماضية صيانة 233 مؤسسة تعليمية شاملة واستهدفنا جميع المراقبات وهذا العام أعددنا خطة لربما عدم وجود الميزانية 1633 مدرسة، حيث أننا نستهدفهم هذا العام بحيث يتم صيانتها بشكل شامل وتوفير مناخ ملائم للطلاب، مدارس الصفيح أطلقت رئاسة الوزراء مشروع وطني لأول مرة في ليبيا وهو إنشاء 1500 مدرسة يتم استهداف كمرحلة أولى 500 مدرسة، وشكلت اللجنة من مصلحة المرافق التعليمية وعن طريق مكاتب المشروعات في مختلف ليبيا لحصر مدارس الصفيح الموجودة في ليبيا وتم إحالتها لرئاسة الوزراء لاستكمال المشروع الوطني.

أذكر بعدد المؤسسات التعليمية في ليبيا وتصل لحوالي 4 ألاف و 700 مدرسة تقريبًا، هذه تحتاج لصيانات بشكل دوري كوزارة التربية عن طريق الميزانيات التشغيلية التي تم إعطائها لمراقبات التعليم والمدارس رغم أنها بسيطة، إلا أننا حافظنا عليها كل 3 أشهر يتم إعطاء ميزانية للمدارس والمراقبات والوزارة حافظت على استدامتها لإقامة الصيانة الخفيفة التي ربما تلبي بعض احتياجات العملية التعليمية.

س/ بعض المدارس 70% جيدة دخلت صيانة والمدرسة بقربها صفيح وتريلات لا يوجد فيها ماء؟

الانتشار العشوائي غير مخطط له ساهم بشكل كبير في تناثر المؤسسات التعليمية نحن ضد هذا التناثر لعدم وجود بنية متكاملة لإنشاء مدرسة تليق بالعملية التعليمية وإنغلاق الطلاب على أنفسهم داخل نفس الحي.

س/ انتشار المدارس الخاصة بعدد كبير وبدأت تطلب مبالغ خيالية، هل هذه المدارس أخذت تراخيص من وزارة التعليم؟

التعليم الخاص انتشر بشكل كبير في ليبيا وساهم وأصبح جزءًا من منظومة التعليم، وجد الطلبة المدارس الخاصة بيئة يتوفر فيها المناخ التعليمي وهناك جزء من المدارس الخاصة لا يلبي العملية التعليمية، لكن هناك جزء على مستوى ممتاز من حيث التقييم العلمي له. كوزارة تربية وتعليم لدينا إدارة تسمى التعليم الخاص وهذه تراقب المدارس الخاصة والإجراءات مشتركة ما بين الاقتصاد ووزارة التربية، الاقتصاد تصدر تراخيص والتربية والتعليم تصدر المزاولة لما يخص المدرسة. كوزارة تربية وتعليم شكلنا لجنة لحصر المدارس الخاصة في ليبيا ويصل عددها لـ 2000 مدرسة خاصة، هذه المدارس ما بين التعليم الأجنبي والخاص المتقيدة بالمنهج الليبي لديها ارتفاع بالأسعار لكن لا توجد لائحة ضبطية بحيث كوزارة تربية وتعليم لدينا لائحة تضبط الأسعار الآن في وضع معايير لهذه المدارس وتصنف المدارس لدرجات مختلفة وكل درجة لديها رسوم بحيث تلبي وامكانيات المدرسة والوضع العام للدولة الليبية.

هناك مدارس خاصة التعليم الأجنبي لديها شروط ومناهج و اشتراكات في المنظمات والجهات التابعة لها، ولكن لا بد من وضع معايير وضوابط لكننا نفقد للتشريعات بحيث نستطيع تحديد الأسعار ما بين المدرسة والطالب.

س/ هل المدارس العامة في الخارج التابعة للدولة الليبية هل تفرض رسوم مالية؟

المدارس خلطت التشريعات الصدارة بعض الأمور الإدارية للمدارس الليبية في الخارج صدر قرار من رئاسة الوزراء بتبعية جزء منها للتعليم العالي والتربية والتعليم، رغم أننا اعترضنا على القرار بحيث تكون هذه المدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم، بحيث أن السلم التعليمي الليبي واضح.

المدارس هي شقين، مدارس تعليم خاص وتعليم عام للدولة الليبية وتدعمها، المدارس الخاصة تفرض رسوم، وهي خاصة من قبل شركات خاصة تشرف عليها وزارة التربية والتعليم من حيث المناهج والامتحانات. المدارس العامة قانونيًا لا يجب أن تأخذ رسومًا من الطالب ما تدرسه المدارس أبناء الطلبة الموفدين في الخارج والجالية الليبية، الطالب المقيم والموجود لأسباب أخرى لا نقول ليس ملزمين بدفع الرسوم باعتبار أننا ندعم مجانية التعليم، والسياسية العامة أن التعليم المجاني في ليبيا وكدولة ليبيا ملزومة بالصرف على أبنائها داخل وخارج ليبيا، لكن الواقع ونتيجة ما يعانيه من اكتظاظ ودفع إيجارات المباني أمور شائكة تحتاج لحل بشكل يكون فيه نوع واضح بالتعاون مع السفارة والملحق الثقافي الموجود في الدولة، لكن بشكل عام أي مدرسة عامة تابعة للدولة الليبية لا تجدي رسوم من الطالب باعتبار أنه يتم دعمها من الدولة الليبية.

س/ متى سيبدأ العام الدراسي الجديد؟

كان محددًا في بداية شهر 10، لكن نتيجة مطالبات طلبة الشهادة الثانوية مدة الامتحان كان لأسبوعين وتمديدها تم إضافة أسبوع ثالث للشهادة الثانوية، الآن وبعد إعلان الشهادة الإعدادية نحتاج لـ 10 أيام من إعلانها ومن ثم إعلان شهادة الثانوية وضعنا إستراتيجية جديدة داخل الامتحانات وموضحه بشكل واضح وأريحية للطلاب أن يكون هناك 15 طالب داخل القاعة.

لربما نضطر تأخير بدء العام الدراسي حتى نستكمل المرحلة الأولى، وهي الدورة الثانية للشهادة الإعدادية، وربما يكون قبل منتصف شهر 10.

