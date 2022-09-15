بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تميل درجات الحرارة للارتفاع على أغلب مناطق غرب ليبيا مع رطوبة نسبية عالية على مناطق الشمال.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب واحتمال ظهور شبورة مائية أثناء فترات الليل والصباح الباكر على أقصى الساحل الغربي.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32- 37)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية فمتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-32)مْ.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شرقية فجنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-41)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(32-36)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:14)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:51).