تركيا تؤكد سعيها لـ«بناء علاقات جيدة» مع مختلف الأفرقاء في ليبيا

أكدت تركيا سعيها لبناء علاقات جيدة مع جميع الأطراف الليبية، وكشفت عن عزمها على إرسال وفد برلماني لزيارة طرابلس وشرق البلاد.

وقال وزير الخارجية التركي، جاويش أوغلو، إن بلاده تسعى لإقامة علاقات مع مختلف الأطراف في ليبيا من منطلق حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار. وأضاف في تصريحات صحفية أمس أن «من كانوا ينتقدون وجود تركيا في ليبيا باثوا يثنون اليوم على الدور الفعال الذي تلعبه في هذا البلد، وبدأوا يقولون إن تركيا ضامنة للأمن والاستقرار هناك». لافتا إلى أن العلاقات الدولية تتغير باستمرار، وأن السياسة الخارجية التركية «تتكيف مع الظروف المتغيرة بما يتماشى مع مصالحها القومية».

وخلال الفترة الأخيرة بدأت تركيا تسعى إلى إحداث توازن في سياستها بين غرب وشرق ليبيا، لكنها تتمسك بدعم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، باعتبارها «الحكومة الشرعية بالنسبة لها» في مواجهة حكومة فتحي باشاغا، علما أن كلا من الدبيبة وباشاغا من الحلفاء المقربين من تركيا، وقد سعت إلى جمعهما من قبل في لقاء لتسوية الأزمة في مارس (آذار) الماضي، قبل أن تستضيفهما في وقت سابق من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، حيث أجرى كل منهما على حدة مباحثات مع المسؤولين الأتراك.

وبينما التقى الدبيبة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ووزيري الدفاع والخارجية، ورئيس المخابرات الأتراك بشكل معلن، لم يكشف باشاغا أو الجانب التركي عن مستوى اللقاءات التي أجراها في ليبيا. وأكد إردوغان خلال لقائه الدبيبة على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة العاصمة الليبية طرابلس من أي محاولات، أو اعتداءات عسكرية. وقال إن التغيير لايمكن أن يحدث إلا عن طريق الانتخابات.

فيما قال الدبيبة إن الجانب التركي أكد ضرورة أن تكون نهاية خريطة الطريق في ليبيا عبر انتخابات تشرف عليها حكومته، لتسلم بعدها السلطة لجهة منتخبة، مشيرا إلى أن اجتماعاته مع المسؤولين الأتراك تطرقت إلى ثلاثة محاور: سياسية واقتصادية وعسكرية.

وأضاف الدبيبة أنه «لا وجود لحكومتين. هناك فقط حكومة واحدة هي حكومة الوحدة الوطنية، وهي التي تتولى مقاليد الأمور في ليبيا كاملة».

في المقابل، أكد باشاغا أن لقاءاته مع المسؤولين الأتراك كانت إيجابية. مشيرا إلى ضرورة الاستمرار في العمل السياسي، والعمل مباشرة مع كل الأجسام والقوى السياسية الداخلية، ومع المبعوث الأممي عبد الله بيتالي، والأطراف الدولية بهدف استكمال تمكين الحكومة الليبية من مباشرة مهامها، قصد تهيئة الأوضاع الملائمة للوصول بليبيا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.

وجاءت زيارتي باشاغا والدبيبة إلى تركيا بعد أيام من اشتباكات دامية في طرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوحدة، وأخرى موالية لحكومة باشاغا، أسفرت عن مقتل 32 شخصاً، أكثر من نصفهم مدنيون، وإصابة عشرات آخرين. وأفادت تقارير بأن الطائرات المسيرة التركية التي زودت بها حكومة الدبيبة حسمت الصدام الأخير في طرابلس لصالحه.

وتحققت أول خطوة كبيرة في انفتاح تركيا على شرق ليبيا خلال زيارة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى أنقرة، ولقائه الرئيس إردوغان، ورئيس البرلمان مصطفى شنطوب في يوليو (تموز) الماضي، حيث شدد على دعم مجلس النواب حكومة باشاغا، فيما أكدت تركيا ضرورة الحفاظ على وحدة التراب الليبي، ووقف جميع الأعمال التصعيدية التي تعرقل بناء الدولة المدنية الديمقراطية.

وشكلت زيارة صالح لأنقرة تحولا مهما في السياسة التركية تجاه ليبيا، إذ ظلت علاقتها من قبل قاصرة على طرابلس، من خلال تعاملها مع حكومة الوفاق الوطني السابقة، برئاسة فائز السراج، ثم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تقدم لها الدعم رغم منح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة باشاغا.

وتحتفظ تركيا بقواعد برية وبحرية وجوية وآلاف من قواتها و«المرتزقة» في غرب ليبيا، كما تقوم بتدريب القوات الليبية التابعة لحكومة طرابلس، بموجب مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني، التي وقعها إردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الوطني.