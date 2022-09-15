مسؤولة أمريكية: لدينا مخاوف بشأن تحويل الأموال الليبية إلى الميليشيات

قالت مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، إنها كررت التأكيد على مخاوف الولايات المتحدة بشأن تحويل الأموال العامة إلى الميليشيات والجماعات المسلحة.

جاء ذلك في إحاطة قدمتها الدبلوماسية الأميركية عن جولتها الأخيرة بالشرق الأوسط، والتي شملت تونس وإسرائيل والضفة الغربية والأردن والعراق، بما في ذلك الاجتماعات والمناقشات حول الأولويات المشتركة مع المسؤولين الحكوميين وأعضاء المجتمع المدني ورجال الأعمال.

وقالت باربرا ليف إنها أجرت أثناء وجودها في تونس، مناقشات حول ليبيا، مشددة على الحاجة الملحة لأن يدعم القادة الليبيون مسارًا موثوقًا للانتخابات في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أهمية تعزيز المؤسسات الاقتصادية الليبية للإدارة الشفافة لعائدات النفط والغاز لصالح جميع الليبيين.